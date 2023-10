"Letture preistoriche a Manciano per bambini di Francesca Lotti"

Nell’ambito della rassegna "Le voci della storia 2023" torna nella sua casa, al Museo di Preistoria e Protostoria della valle del fiume Fiora a Manciano un appuntamento atteso da tutti. Domani alle 16, in occasione della decima edizione di "F@Mu - Famiglie al Museo", gli esperti si rivolgeranno ai bambini, ma non solo, il convegno-conferenza parlerà dei bambini dell’era preistorica. L’appuntamento si chiama infatti "Letture preistoriche" a cura di Francesca Lotti (della biblioteca Morvidi di Manciano). Dopo le letture ci sarà anche una visita guidata al museo dedicata ai più piccoli, accompagnati dal direttore Massimo Cardosa. La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. La kermesse è stata organizzata dal circolo Arci di Manciano, associazione di promozione sociale e centro ricreativo e culturale che si trova in via Marsala 103 a Manciano. Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare allo 0564629591 oppure mandare una e-mail a arci.manciano@gmail.com.