Leonardo Di Marte: i funerali del motociclista morto tra Grosseto e Scansano

Grosseto, 6 giugno 2024 – Un dolore senza fine. Quello di Scansano e quello di Grosseto per Leonardo Di Marte, 38 anni, morto in un incidente in moto nella mattina di domenica 2 giugno.

Si è scontrato con un altro motociclista che arrivava dalla direzione opposta, Mattia Cappellani, 18 anni. Per entrambi non c’è stato niente da fare. Leonardo Di Marte era un grande appassionato di moto.

Originario di Pancole, frazione di Scansano, aveva tanti amici ed era molto conosciuto. La chiesa di Madre Teresa di Calcutta a Grosseto non è riuscita a contenere tutti.

Centinaia di persone, di tutte le età, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Di Marte. Gli amici, gli appassionati di moto come lui, si sono stretti alla famiglia. Leonardo era attivo in tanti settori. Era stato un calciatore, aveva giocato nel Cinigiano. Ma era anche un maggerino.

Cantava il maggio, mantenendo viva una delle grandi tradizioni maremmane. Una grave perdita, avvenuta in un giorno che doveva essere di festa, spensierato, in sella a una moto. Contemporaneamente, a Pomonte, l’altra frazione di una Scansano sconvolta dal dolore, si sono svolti i funerali del diciottenne Mattia Cappellani. Un tragico destino ha unito i due motociclisti.