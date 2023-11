"Leggiamo con piacere" in biblioteca

Sarà presentato domani nella biblioteca La Piccola le quattro iniziative di "LeggiaAMO, per piacere". Il progetto è volto alla promozione della lettura in Toscana e mira ad avvicinare i giovani al mondo dei libri e della scrittura. L’open dal prevede, alle 16, la presentazione del progetto ai ragazzi delle scuole primarie e alle loro famiglie alle 17 invece spazio agli studenti delle scuole medie. Le iniziative sono realizzate con il contributo del consiglio comunale e si svolgeranno nei prossimi mesi. Ecco nelle specifico le attività. "Biblioteca libera tutti", un’iniziativa incentrata sulle letture e i lavoratori (anche in lingua inglese) per i bambini, ragazzi e giovani con disturbi specifici di apprendimento. "C’era una volta… a Capalbio", un concorso di scrittura per ragazzi rivolto alla storia e il folklore del territorio capalbiese. "Ciak… si legge" è un’iniziativa in collaborazione con Fondazione Capalbio e Capalbio film Festival e infine "Fuori Biblioteca!", un progetto in collaborazione con Fondazione Capalbio. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – di poter ampliare e valorizzare i servizi volti alla lettura". "L’obiettivo – dichiara Patrizia Puccini (nella foto), assessora con delega alle politiche giovanili – è quello di accrescere la promozione della lettura, attraverso una serie di iniziative pensate per una graduale riscoperta del libro".