Legge contro il cibo sintetico: "Una vittoria importante ottenuta grazie a Coldiretti"

"In un giorno storico per la salvaguardia della salute e della tradizione alimentare, Forza Italia Grosseto esprime il proprio convinto sostegno all’impegno di Coldiretti nella battaglia contro i cibi artificiali". Così il coordinamento provinciale di Forza Italia plaude all’approvazione definitiva della legge che vieta i cibi costruiti in laboratorio. "Coldiretti – dicono gli azzurri maremmani – ha svolto un ruolo determinante, e ora è fondamentale portare questo successo nel dibattito europeo. La legge sul cibo artificiale rappresenta un passo cruciale per proteggere la qualità, la salute e i primati del Made in Italy, soprattutto nell’ambito della dieta mediterranea. La legge è un impegno a difesa della dieta mediterranea e invia un segnale importante all’Unione Europea". Poi Forza Italia Grosseto sottolinea anche un’altra cosa. "Un’eventuale richiesta di autorizzazione alla Ue per la commercializzazione di cibi artificiali dovrebbe seguire le stesse procedure previste per i medicinali, tenendo conto dei potenziali rischi per la salute. E questa legge è anche un atto di responsabilità ambientale, come dimostrato dalla ricerca dell’Università della California che evidenzia il potenziale di riscaldamento globale della carne sintetica, superiore da 4 a 25 volte rispetto a quello della carne bovina tradizionale". Insomma per Forza Italia si tratta di un significativo passo avanti nella salvaguardia della salute, della tradizione alimentare e dell’ambiente.