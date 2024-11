Le truffe sono in aumento. Il Comune e i carabinieri incontrano gli anziani

Le truffe ai danni degli anziani sono in vertiginoso aumento: vere e proprie bande di malviventi si sono nel tempo organizzate e specializzate nel raggirare le persone al fine di lucrare in maniera delinquenziale sulla buona fede delle persone. Questi criminali agiscono, soprattutto, nei confronti delle persone più anziane. Questa tipologia di truffa, purtroppo, è stata perpetrata anche nel territorio del Comune di Gavorrano. L’Amministrazione comunale ha quindi pensato ad una serie di incontri mirati su questo tema, organizzati nelle varie frazioni, ai quali parteciperanno l’assessore alla legalità di Gavorrano, Massimo Borghi, accompagnato da un rappresentante della stazione dei Carabinieri di Gavorrano. In questi appuntamenti verranno illustrate le più frequenti tipologie di truffa e i relativi consigli per evitare di cadere nei tranelli dei malviventi.

Si comincia martedì alle 17 all’ex scuola elementare di Potassa. Mercoledì alle 17 appuntamento alla Cappellina di via Tasso nella frazione di Filare. Giovedì 21 altro appuntamento alle 17 al teatro comunale di via Matteotti in Gavorrano capoluogo. Gli incontri proseguono anche la settimana seguente: mercoledì 27 alle 17 all’ex frantoio nella frazione di Caldana.

Ultimo appuntamento in programma giovedì 28 alle 17,30 alla sala Auser di via Mameli nella frazione di Bagno di Gavorrano. "L’Amministrazione – si legge in una nota del Comune – ringrazia calorosamente tutte le associazioni coinvolte e in particolare la parrocchia di Gavorrano per l’aiuto fornito nell’organizzazione di questo importante ciclo di assemblee pubbliche rivolte soprattutto agli anziani".