Le "Tradizioni popolari in piazza". Una serata dedicata a Roberto Ferretti

"Tradizioni popolari in piazza" è il titolo dell’appuntamento di oggi alle 21 in piazza Dante organizzato dall’Associazione Maremma Cultura Popolare in collaborazione con il Comune di Grosseto. Un evento che avrà un significato molto particolare, perché sarà dedicato a Roberto Ferretti, l’antropologo grossetano morto 40 anni fa in un incidente stradale avvenuto in Giordania.

Ricordare Ferretti, sul quale è stato realizzato all’Università grossetana un convegno ad aprile, significa ricordare il mondo delle tradizioni al quale proprio Ferretti ha restituito la dignità degli studi universitari laureandosi nell’anno accademico 1976-77 a Roma con Diego Carpitella discutendo una tesi sui racconti orali nella provincia di Grosseto, seguito dalla studiosa di fiabistica Aurora Milillo. La Cultura popolare, al di là delle definizioni, ci consente di approfondire molte cose per comprendere il mondo di oggi, per capire e conoscere in profondità la vera storia delle comunità attraverso le loro espressioni.

Nella serata, condotta da Giancarlo Capecchi con la presenza dell’emittente televisiva TV9, si alterneranno sul palco poeti estemporanei che improvviseranno ottave e stornelli; fra questi Mauro Chechi, Francesco Burroni e Fernando Tizzi. I canti popolari verranno proposti da gruppi della tradizione come i "Cantori dei tempi passati" o dalle cantanti folk Lisetta Luchini e Francesca Magdalena Giorgi, ci sarà anche la "Corale Puccini". Personaggio d’eccezione: Luciana Tosti in arte Argia. Sponsor dell’iniziativa Bonifiche Ferraresi che avrà in piazza Dante anche una vetrina con i prodotti di Stagioni d’Italia. Un grazie anche al Comune, a TV9 e alla Distilleria Nannoni.