Le sfide allo "Jannella". Bbc, battuta d’arresto

San Marino vince 14-2 con il Bbc e impatta la serie. Un successo, quello di sabato sera allo "Jannella", ottenuto in rimonta dopo l’1-0 del Bbc Grosseto al 1° inning. Tra 2° e 6° inning i biancazzurri hanno però segnato 14 punti e hanno portato a casa il match. La prima squadra a pestare il piatto di casa base è il Bbc Grosseto, che al 1° segna l’1-0 grazie al doppio di Herrera, al singolo di Barcelan e soprattutto alla volata di sacrificio di Martini. Al 2° è la combinazione tra due dei protagonisti di gara1, Angulo e Pieternella, a favorire il pari del San Marino. Tra 3° e 6° arrivano 13 punti degli ospiti. Al 3°, i tre punti con un solo giro di mazza, quello del fuoricampo di Alvarez. Al 4° l’attacco, invece, genera punti un passo alla volta. Dopo la base a Pieternella, arriva un errore di Grosseto sul bunt di Diaz. La battuta in doppio gioco di Lopez è comunque sufficiente per spingere a casa l’1-5. Coi cuscini carichi, un lancio pazzo fa entrare l’1-6 e un errore della difesa manda a casa altre due segnature. Nella parte bassa Barcelan segna il 2-8 con una sequenza piuttosto inconsueta: colpito, palla mancata, balk e lancio pazzo. San Marino lo allunga al 5°: doppio di Pieternella, base a Diaz e doppio di Lopez significano 2-9, mentre la volata di sacrificio di Di Fabio e il doppio di Tromp fruttano altri 2 punti. Il sesto attacco comincia coi singoli di Alvarez, Angulo e Pieternella (2-12), poi ecco volata di sacrificio di Diaz per il 2-13 e singolo di Di Fabio per il 2-14.