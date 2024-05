Le ricerche del corriere scomparso: "Io ho sentito il rumore di uno sparo"

Amiata, 27 maggio 2024 – Sono riprese nella mattinata di ieri le ricerche di Nicolas Matias Del Rio, il quarantenne corriere dipendente della ditta ’New Futura’ scomparso mercoledì sera dopo aver ritirato a Castel del Piano dai proprietari della azienda artigianale di pelletteria ’GT’ borse griffate per un valore stimato di cinquecentomila euro, destinato alle griffe internazionali fiorentine che la stessa New Futura avrebbe trasportato il mattino dopo nella zona fiorentina.

Il furgone del corriere è stato poi trovato a Roccalbegna, dato alle fiamme, il gruppo di familiari e amici che lo stavano cercando ha avvistato nella boscaglia che circonda la strada sterrata che porta al parco faunistico, verso il Monte Labro, alcune scatole di cartone aperte e gettate per terra. Proseguendo lungo la strada, la presenza di un vecchio casolare, che era stato forzato e al cui interno si trovavano altre scatole di cartone. Ma in questo caso aperte e posizionate in maniera più ordinata.

Sono stati chiamati i carabinieri della compagnia di Arcidosso che hanno recintato con il nastro tutta l’area e recuperato le scatole di cartone su cui sono stati svolti accertamenti. Si è arrivati alla scoperta delle scatole vuote seguendo il ritrovamento di un paio di occhiali da sole persi lungo il tragitto sterrato, un’area dove i cani per le ricerche del corriere erano già passati. C’è di più: un anziano signore che abita nella zona dove sono state trovate le scatole delle borse, ha raccontato di aver distintamente udito uno sparo. Ma al momento non ci sarebbero riscontri oggettivi al riguardo. Si stanno intanto continuando ad analizzare le telecamere del tratto che avrebbe percorso il furgone, non è da escludere che abbiano ripreso il passaggio di Nicolas.

Il caso ha coinvolto tanta gente di Abbadia e di Piancastagnaio che sta partecipando alle operazioni di ricerca del 40enne e che è vicina alla famiglia, la giovane compagna e il bambino di otto anni. Una famiglia che era arrivata da Buenos Aires a dicembre su invito del padre Eduardo Del Rio, noto stilista residente nella capitale che recentemente ha acquistato un agriturismo in Val d’Orcia. Le ricerche hanno visto la presenza di cani molecolari e l’uso di droni per sorvolare la zona.