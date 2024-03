"Le quattro stagioni" con Opus Ballet

La Compagnia Opus Ballet presenta "Le quattro stagioni": domani alle 21 al teatro degli Industri il balletto sulle musiche di Antonio Vivaldi. Un evento che fa parte della stagione teatrale organizzata dal Comune di Grosseto, con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Le coreografie di Aurelie Mounier si sposano alla perfezione alla musica di Antonio Vivaldi. I biglietti sono a disposizione su https://comunegrosseto.ticka.it/ oppure domani dalle 19 al botteghino del teatro. Per gli allievi delle scuole di danza di Grosseto è previsto un biglietto al prezzo scontato di 8 euro (per informazioni: [email protected]). Inoltre il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo hanno organizzato nel pomeriggio di oggi un laboratorio tenuto dalla coreografa dello spettacolo, Aurelie Mounier, rivolto a tutti gli allievi e le allieve delle scuole di danza della città.

"Come in un grande polittico rinascimentale così ’Le quattro stagioni’ appaiono ai nostri sensi – spiegano dalla compagnia –. Vivaldi, non solo compositore, ma grande esperto di strumenti musicali, ha creato quest’opera come una vera e propria immensa sceneggiatura cinematografica, gli elementi che la compongono concorrono a farci meditare sul rapporto tra la natura, l’uomo e il tempo".