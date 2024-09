Le polo da collezione da Artemare

Visitando la sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano si possono ammirare le più belle "Polo" di yachting e di tennis delle migliori marche della collezione del comandante Daniele Busetto. Racconta il presidente dell’associazione nazionale di cultura di mare che "questa pregiata maglietta, utilizzata originariamente dai giocatori di polo in India indumento dotato di un colletto chiuso da generalmente due o tre bottoni e a volte anche di un taschino e di solito realizzata in maglina con lavorazione a piqué di cotone thailandese o fibre sintetiche, è stata realizzata alla fine del XIX secolo e si è diffusa come capo di vestiario igienista per le attività all’aria aperta, la nobiltà e la borghesia inglesi fecero propria questa nuova tendenza che ben presto raggiunse Parigi e da lì si diffuse in tutta Europa".

Artemare Club negli anni ne ha fatte realizzare numerose da donna e da uomo di tanti colori dalla manifattura "GL" di Orbetello per i suoi eventi e sponsorizzazioni.

Bellissime sono quelle che vengono prodotte per l’annuale regata della Lunga Bolina, organizzata dal commodoro Alessandro Maria Rinaldi del Circolo Canottieri Aniene.

La sede di Artemare Club è aperta tutte le mattine dalle 10 alle 13.