Le opere in sospeso Ciclovia, avanti piano

Affidati i servizi di ingegneria per la realizzazione della pista ciclopedonale nel tratto Pozzarello-Porto Santo Stefano. Il progetto, che era stato inserito dalla Regione tra quelle candidate a ricevere fondi (per i quali si era ipotizzato un importo di 2,9 milioni di euro) è ancora lontano dalla sua messa in opera. In sede di conferenza di servizi, avviata un anno fa per ottenere i pareri per la successiva approvazione, sono però arrivati eccepimenti e prescrizioni da parte della Regione, del Genio civile e dalla Soprintendenza. Incontri che hanno messo in risalto come ci fosse l’impossibilità materiale di arrivare a un’immediata soluzione sui problemi emersi su alcuni aspetti idraulici connessi alla messa in sicurezza. A febbraio, inoltre, gli enti sono arrivati alla conclusione che gli interventi dei progetti, che comportano trasformazioni edilizie, non avrebbero riguardato aree in pericolosità idraulica comprese nel centro abitato del Pozzarello, ovvero l’attraversamento di un corso d’acqua, mentre per gli altri corsi occorrerà effettuare un rilievo dettagliato del tracciato e affidare le verifiche idrauliche dei fossi. Il tracciato della ciclopedonale dovrebbe inoltre passare dalla vecchia ferrovia, con alcune gallerie che venivano percorse prima della seconda guerra mondiale dal famoso trenino Baccarini, ma occorrerà effettuare anche in quel caso un approfondimento sulla concreta fattibilità, con studi sullo stato dei luoghi e le tempistiche necessarie per le procedure di esproprio di alcune aree. La realizzazione è stata comunque inserita dalla giunta anche nell’ultimo piano triennale delle opere pubbliche, approvato assieme al bilancio di previsione. Il Comune ha quindi deciso di affidare i servizi di ingegneria a un professionista esterno per integrare il progetto di fattibilità tecnico economica. Il rilievo topografico servirà, oltre alla realizzazione di un piano di esproprio, a capire se il tracciato potrà corrispondere a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali. Ci vorrà del tempo prima di vedere completato il tratto che alla fine partirebbe da Porto S.Stefano fino a Porto Ercole e Orbetello, il cui unico tratto ancora in attesa di realizzazione è appunto quello tra Pozzarello e Santa Liberata. Un progetto preliminare era stato presentato in estate 2020

Andrea Capitani