Le Feste di Santa Fiora: Pleinar e San Michele

Il paese torna ad essere in festa. A partire da domani e per tutto il fine settimana, tornano a Santa Fiora la "Festa nazionale del Pleinar" e la "Festa di San Michele", il santo della montagna e delle acque sorgive. I camperisti arriveranno domani nell’area attrezzata in via Martiri della Niccioleta. "In questo fine settimana chi verrà a Santa Fiora troverà molti degli elementi che caratterizzano il nostro territorio: – afferma Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo – dall’artigianato locale al nostro passato minerario, dalla festa di San Michele, che è legata alla castagnatura con il rito del fuoco propiziatorio, alla passione per la musica che da sempre caratterizza il nostro borgo".

Gli eventi proseguiranno sabato, quando a partire dalle 9, in piazza Garibaldi, saranno esposti i prodotti dell’artigianato locale. Nel pomeriggio, alle 16.30, sempre nell’ambito del Pleinair, è in programma l’iniziativa dal titolo "Esperienza al Museo dei Minatori", realizzata in collaborazione con l’associazione Minatori per il Museo, che prevede la visita guidata al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata. Inoltre, per tutto il pomeriggio, resterà a disposizione dei partecipanti un minatore per raccontare la propria esperienza, rispondere alle domande e alle curiosità. Momento clou di sabato sarà la Festa di San Michele, in piazza San Michele, a partire dalle 16, con i giochi della tradizione e a seguire la cover speciale dei Tuareg e il tradizionale lancio del pallone aerostatico (nella foto). Domenica alle 10, infine, riprenderanno le visite guidate del centro storico nell’ambito del Pleinair con l’iniziativa dal titolo "Alla scoperta dei tesori degli Sforza, nel Borgo della Musica".