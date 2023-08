Le "Farfalle" salutano Follonica

Le atlete azzurre della Nazionale di ritmica allenate da Emanuela Maccarani, le ormai conosciute da tutte come le "farfalle Azzurre" tornano a esibirsi davanti al grande pubblico che gli è sempre stato vicino anche in momenti molto complicati. L’appuntamento è per domani, con orario fissato alle ore 21. Le ginnaste porteranno sulla pedana del PalaGolfo di Follonica alcune delle loro coreografie più spettacolari. Un gioco di luci, costumi e colori, in cui la magia del gesto tecnico e atletico della ginnastica ritmica esaltano ogni singola componente artistica. Un’occasione per ammirare dal vivo le atlete che si trovano a Follonica, in preparazione dei campionato del mondo di qualificazione olimpica. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato della serata sarà devoluto alla fondazione Airc per la ricerca sul cancro.