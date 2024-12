Le decisioni della giunta. Concessioni demaniali. Via libera a estensioni e proroghe

Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative fino al 2027 e proroga tecnica di un anno per le 19 concessioni demaniali presenti. Circa 50 le concessioni demaniali con finalità turistico ricreative prorogate dalla giunta con una delibera approvata durante l’ultima riunione dell’anno, la quale prevede che le concessioni continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 per consentire le attività.

"Una delibera molto importante per i nostri operatori turistici – spiega il consigliere Ivan Poccia –, in quanto innanzitutto ci concede tempo per capire come si modificherà la mappa delle concessioni e come effettivamente sarà possibile, se sarà possibile, attuare la direttiva Bolkestein in modo da tutelare i nostri operatori turistici locali".

"Una delibera che concede un po’ di respiro in un momento di profonda trasformazione ed incertezza e che dà la possibilità ai nostri operatori di poter lavorare in relativa tranquillità fino al 2027 – dice Luca Teglia, assessore comunale all’Urbanistica –. Per quanto riguarda l’approdo di Talamone la proroga è tecnica per un anno e riguarda le 19 concessioni presenti. Le tempistiche stimate per la prima conferenza dei servizi che andrà ad accogliere o rigettare le istanze presentate sono di circa 12 mesi, per questo la proroga tecnica delle 19 concessioni presenti è stata concessa fino al 31 dicembre 2025. La proroga tecnica consente il regolare funzionamento dell’approdo".

"Due importanti provvedimenti – sottolinea poi il sindaco Andrea Casamenti –, che avranno una ricaduta positiva su 73 attività imprenditoriali locali. Per quanto concerne le concessioni demaniali marittime abbiamo seguito quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso di Talamone, invece, è stata approvata la prima delle ulteriori proroghe tecniche possibili in attesa della realizzazione del nuovo porto di Talamone. Riteniamo che sia una buona notizia per i tanti operatori del settore che attendevano questi provvedimenti del Comune".

Michele Casalini