Oggi alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, per il ciclo "Incontri con le voci dell’archeologia" si terrà la presentazione del libro dal titolo "Le compagnie di ventura in Maremma", edizioni Innocenti. L’evento è organizzato in collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena, Associazione Archeologica Maremmana ed Innocenti Editore. La presentazione sarà a cura della presidente dell’Associazione Archeologica Maremmana Giuseppa Maria Scollo Abeti e del magistrato Fabio Maria Gliozzi.

"Lo studio – dice autore Fabio Mangiavacchi, autore del libro – muove dall’analisi delle strutture ancora conservate del castello di Cotone (nella foto). Ma è una vicenda testimoniata dalle cronache trecentesche ad alimentare la parte più corposa del lavoro: nel 1386 il Cotone subì la devastazione per mano di Spinello Tolomei. Partendo da qui l’indagine descrive la nascita e l’affermazione delle compagnie di ventura per poi focalizzarsi sul racconto delle disastrose gesta dei soldati di mestiere in Maremma e dei molti luoghi e castelli che ne risultarono coinvolti: Campagnatico, Paganico, Gerfalco, Montorio, Castell’Ottieri, Marsiliana, Porrona, Sasso d’Ombrone, Castiglioncello Bandini, Montorgiali, Cinigiano e la stessa Grosseto".