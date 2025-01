Le "Befane" in teatro e poi anche in piazza. Doppio appuntamento

Oggi alle 17 nel teatro "Salvini" si terrà la dodicesima rassegna delle ’Befane delle colline e della montagna’ a cura del professor Angelo Biondi, con l’esibizione dei canti popolari della Befana, a cura dei gruppi di Pitigliano, Montorio, Pian di Palma di Saturnia, Latera San Martino sul Fiora.

"Quest’anno – dice Biondi – i vari gruppi si esibiranno in teatro e sul palco sarà ricreata l’atmosfera tipica di una casa che accoglie i gruppi di cantori per tramandare e valorizzare questa antica tradizione popolare."

La festa prosegue domenica alle 18.30 in piazza Garibaldi, con balli e canti dei 5 gruppi di befane pitiglianesi. Gli eventi sono promossi dalla pro loco l’Orso in collaborazione con il Comune.

"Le Befanate sono un’antichissima usanza che vogliamo preservare e tramandare alle nuove generazioni", commenta Claudia Elmi, assessore al Turismo di Pitigliano. "Per questo il 5 gennaio – aggiunge Diva Banchini, presidente della Proloco – abbiamo pensato di riunire tutti i gruppi in piazza per far conoscere a quanti più possibile questa bella tradizione. Poi i gruppi, dopo l’esibizione, partiranno per il consueto giro nelle campagne".