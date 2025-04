"L’azienda speciale è utile". Il sindaco Cerulli difende l’attività dell’organismo

L’Azienda Speciale del Comune "Argentario Mobilità e Ambiente", dalla sua creazione avvenuta il 20 dicembre 2023, ha assunto 30 dipendenti nel corso del 2024. L’assessore al bilancio Silvano Scotto, nell’ultimo consiglio comunale, ha spiegato l’attività dell’Ama dal momento della sua entrata in vigore, con i suoi nove servizi gestiti. Tra questi ci sono gli uffici di informazione turistica, l’ormeggio della banchina alla Pilarella, alla darsena Arturo, la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale, mentre nel corso del 2025 è stato istituito anche quello inerente i parcheggi blu sul promontorio.

"L’esercizio chiuso al 2024 porta a un risultato positivo di 2.147 euro - ha detto Scotto -. Raggiunto anche un sostanziale pareggio di bilancio, con ricavi per 861 mila euro, con oltre 314 mila per gli ormeggi. L’utile lordo è stato di circa 30 mila euro".

Secondo la consigliera di opposizione Priscilla Schiano "l’obiettivo è stato quello di gestire servizi che in precedenza erano esternalizzati, ma mi chiedo quando siano stati rispettati i criteri di economicità e quanto ci costano i vari servizi rispetto a prima. Per quanto riguarda il personale, questa è la vera attrattiva per il discorso assunzioni, l’azienda per questo potrebbe funzionare bene. Avrei da ridire sui bandi, su quattro ne sono stati sbagliati tre. Il rovescio della medaglia potrebbe essere che scompaia il lavoro delle ditte locali, non esternalizzare più nulla rischia di non trasferire più nulla sul territorio. Concordo su alcune finalità, ma non su altre. In più siamo stati condannati dal Tar di Firenze per risarcire una persona che ha fatto ricorso a un bando".

"Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose - ha risposto il sindaco Arturo Cerulli - Ci sono stati diversi errori, siamo andati a cercare maggiori professionalità anche all’esterno. Per noi sono cambiati costi ed efficienza, abbiamo dei sistemi in cui si segnalano i problemi e nel giro di 24/48 ore vengono risolti grazie all’Ama. Facciamo lavorare molte persone, confermo la validità dell’idea di creare l’azienda e, di volta in volta, ne aumenteremo le competenze. Spero che il prossimo anno potremo parlare di 100 persone assunte, come accade a Castiglione".

In assise si è parlato anche dell’istituzione della consulta per la disabilità. Approvato il regolamento che prevede la costituzione della consulta, in cui ci sarà un’assemblea con poteri deliberativi, che consentirà la partecipazione a chi ha disabilità e alle associazioni che se ne occupano tutti i giorni. Lo ha annunciato l’assessore al sociale Paola Pucino, con anche l’opposizione che si è detta favorevole a collaborare per un argomento importante e di grande sensibilità.

