Lavoro, Miramis cerca personale: "Servono addetti per le strutture. Previste cinquanta assunzioni"

MONTE ARGENTARIOCirca 50 nuove assunzioni, Miramis inizia la campagna di ricerca personale per la stagione con il recruiting day per La Roqqa, l’Hotel Torre di Cala Piccola e l’Isolotto Beach Club. E l’azienda potrebbe anche, in futuro, ampliarsi con nuove strutture ricettive, mentre prosegue l’iter burocratico della ex Cirio in attesa dei permessi a costruire. Nel frattempo si pensa alle strutture esistenti, così giovedì 13, dalle 9 alle 18 nell’hotel La Roqqa, Miramis, brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo Ab, presenterà le opportunità lavorative per le tre strutture. L’appuntamento si conferma per il terzo anno e consolida la collaborazione con i Centri per l’Impiego di Orbetello e Grosseto e Arti Toscana. I colloqui si terranno per la prima volta nella struttura portoercolese, puntando alla selezione per circa 50 posizioni nell’ambito food & beverage (cucina e sala, dai supervisor ai commis di cucina) e room division (dal front office alle prenotazioni e al personale di house keeping), aperti anche a giovani che vogliono fare la prima esperienza. I ragazzi si possono presentare direttamente o registrarsi nella sezione "lavora con noi" sul sito Miramis.com. I nuovi "storyteller" potranno affiancare il personale confermato dalla stagione 2024, pari al 70%.

"Risultato che conferma la validità del nostro modello - sottolinea Stefano Cuoco, Ad di Miramis Italy - incentrato sull’assunzione di personale locale e giovani talenti, la valorizzazione delle persone e concrete prospettive di crescita. Quasi il 75% proviene dal territorio e da aree limitrofe, per un totale di oltre 200 persone. E le nostre settimane lavorative sono di 5 giorni. Mettiamo a disposizione della squadra il Tris Hotel per chi non risiede in zona. Stiamo anche ottenendo la certificazione sulla parità di genere, per un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso ed equo". Novità anche sulla struttura della Fattoria La Capitana a Magliano. "La Capitana al momento è riservata per eventi privati - aggiunge Cuoco - Il progetto di ristrutturazione che stiamo finalizzando include anche la parte agricola per la produzione di olio e di vino, raddoppiando l’area della vigna, oltre allo sviluppo di una cantina. Ed è prevista anche la produzione di miele". Per quanto riguarda la ex Cirio a Porto Ercole "sta andando avanti l’iter per ottenere il permesso a costruire, siamo in linea con i tempi tecnici necessari e stiamo avendo un eccellente supporto dal Comune. Il possibile investimento in altri hotel a Roma e Firenze ci interessa sicuramente, ma è fondamentale che le strutture siano uniche e che la nostra crescita sia organica. Stiamo valutando anche diverse proposte nella provincia di Grosseto, sempre in funzione del rilancio del territorio e del contributo che vogliamo dare per un turismo di qualità, intercettando opportunità che aggiungano valore e completino la nostra proposta".

Andrea Capitani