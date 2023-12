Lavori sulla segnaletica. Divieti di sosta temporanei

Segnaletica stradale orizzontale, si lavora per la sistemazione e rimessa a nuovo di quella nel centro storico. I lavori sono già partiti.

L’intervento si è reso necessario dopo la verifica da parte del personale della Polizia municipale dello stato di usura della segnaletica in alcune vie e e piazze del centro storico di Orbetello, con particolare riferimento agli stalli di sosta blu oramai scoloriti.

Il Comune ha così deciso di dover provvedere al rifacimento della segnaletica istituendo al contempo – così da far svolgere i lavori in piena sicurezza – alcune modifiche alla viabilità che resteranno in vigore fino al termine degli interventi.

Così, sono stati istituiti divieti di sosta temporanei in via Leopardi, piazzale Cavallotti, piazza Cortesini, piazza della Repubblica, piazzale della Guardia costiera (nel solo tratto adiacente alla laguna di levante).

Con il proseguo degli interventi la situazione tornerà gradualmente alla normalità con la rimozione della segnaletica provvisoria di divieto.

La giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Casamenti (nella foto) ha anche predisposto e già avviato in questi giorni un intervento straordinario di manutenzione del verde pubblico e di pulizia dei monumenti.

Michele Casalini