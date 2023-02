Lavori su 4 chilometri di linea elettrica Alcune importanti modifiche alla viabilità

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, avvia i lavori per l’ammodernamento della linea elettrica aerea a 132 kV denominata "Grosseto RT – Grosseto Sud". Il collegamento, lungo circa 4 chilometri, è uno dei più importanti per il sistema elettrico dell’area di Grosseto garantendo l’alimentazione di tutto il territorio comunale. La linea, inoltre, alimenta anche la linea ferroviaria che percorre tutta la costa tirrenica, dalla Liguria fino a Roma. Il Comune di Grosseto, attraverso apposita ordinanza del settore di Polizia municipale, ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale. Nel periodo dei lavori e fino al loro termine ovvero il primo di marzo, si è proceduto all’apertura di un’area di cantiere stradale mobile in alcune vie (e tratti) del centro abitato di Grosseto, comprese piste ciclabili e pedonali nelle vie Pascoli, Collodi, Mercantini, Nievo, Zanella, Giusti, Leopardi, Settembrini, Vulci, Cosa, G. Cesare, Telamonio, Giotto, Tiepolo, Sauro, Dei Gracchi, Del Tiro a Segno, Della Repubblica, Giovanni XXIII, Einaudi, De Nicola, Aurelia Antica, Lazzeretti, Del Sarto. In queste strade verrà applicato il divieto di sosta con rimozione da ambo i lati, restringimento della carreggiata, limite a 30 Kmh e strettoia a senso unico alternato.