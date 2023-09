Lavori pubblici e proposte: "Coordiniamo le opere"

"Prima dell’asfalto rifacciamo i sottoservizi". Il pensiero arriva dal gruppo di opposizione Per l’Argentario.

"Sono numerosi i lavori di rifacimento stradale di competenza comunale, che spesso non vengono colti come opportunità – dicono –. Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo chiesto il piano di asfaltature con l’elenco delle vie interessate e ci è stato risposto che sui social è stato pubblicato un elenco. Ancora una volta il sindaco e la sua giunta ‘snobbano’ tutta l’opposizione non fornendo indicazioni e informazioni complete per poter, eventualmente, sostenere con convinzione le varie proposte. Rimettere ai social una doverosa informazione per il Consiglio comunale è veramente svilente e dimostra ancora una volta di quanto non interessi l’apporto dell’opposizione".

Il Gruppo "Per L’Argentario" condanna questo atteggiamento soprattutto quando si tratta spese importanti.

"L’importo stanziato di soldi pubblici è di 700mila euro. Fermo restando la assoluta necessità di asfaltare alcune strade riteniamo altrettanto auspicabile e conveniente – dicono i consiglieri di opposione –, assicurarsi ed accertarsi che i sottoservizi (acquedotto, gas metano, telecom, fibra) non abbiano necessità di interventi, sennò si rischirebbe di asfaltare una strada per poi doverla rompere immediatamente dopo. Non sarebbe opportuno coinvolgere preventivamente le aziende (come Acquedotto del Fiora, Tim, Enel e Gergas) che forniscono servizi alle utenze, per farle intervenire nel rinnovamento dei sottoservizi (anche con accordi reciprocamente convenienti per affrontare i costi) prima della stesura definitiva dell’asfalto?".

Andrea Capitani