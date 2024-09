Lavori alle scuole. Stanziati 250mila euro per gli interventi

Il suono della campanella per la riapertura delle scuole è vicino e l’Amministrazione comunale ha lavorato d’anticipo per arrivare pronta a riaprire in totale sicurezza le porte degli edifici. La prevenzione e la sicurezza di tutti i plessi della città è il primo passo verso un anno scolastico di tranquillità per alunni, insegnanti e familiari. Il Comune di Follonica ha stanziato fondi comunali per due interventi agli edifici scolastici: 200.000 euro per la manutenzione di tutti gli edifici scolastici della città del Golfo e 50.000 euro per il consolidamento strutturale dell’ingresso della Scuola primaria di via Cimarosa, Istituto comprensivo Follonica 1 in via Domenico Cimarosa. L’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti, spiega gli interventi decisi dall’Amministrazione comunale.

"Abbiamo già avviato i lavori per la messa in sicurezza dei plessi scolastici – spiega –. È stato uno dei nostri obiettivi primari, arrivare pronti al rientro nelle scuole a metà settembre. Sono già iniziati gli interventi per circa 200.000 euro di manutenzione in tutti gli istituti scolastici del nostro comune. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria inerenti, in maniera esclusiva, alla sicurezza dei siti, in materia quindi di anti incendio, certificazione annuali e così via. Abbiamo adeguato i vari interventi in base alla specificità delle singole strutture".

Poi l’assessore si sofferma sulle problematiche presenti all’ingresso della scuola elementare di via Cimarosa e il periodo di fine lavori: "In modo particolare, con un impegno di 50.000 euro, – prosegue l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti – stiamo ultimando il consolidamento strutturale del lato di ingresso della scuola primaria Cimarosa. Lavori finanziati con capitoli del Comune. Il lato di ingresso della scuola presentava dei cedimenti a livello strutturale. Abbiamo deciso di intervenire tempestivamente trattandosi di un istituto scolastico. I lavori sono già stati avviati in modo da concludersi prima dell’avvio dell’anno scolastico. Non comporteranno disagi agli alunni per l’imminente suono delle campanelle. Vale ovviamente anche per gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici. Era una nostra priorità. Fare tornare gli alunni a scuola in totale prevenzione e sicurezza, senza dovere prolungare gli interventi durante l’avvio delle lezioni".

