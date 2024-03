L’attività di Sei Toscana: raccolta differenziata. Numeri in crescita e maggiore attenzione

Grosseto, 1 marzo 2024 – Sono più di 220mila le richieste gestite dal customer care di Sei Toscana nel 2023. Un’attività molto importante per l’azienda che ha permesso ai cittadini dei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno) di prenotare il ritiro gratuito a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, richiedere informazioni sui diversi servizi svolti dal gestore sul territorio ed effettuare segnalazioni.

In totale, nel 2023 sono state 220.295 le richieste gestite tramite il numero verde e il portale internet. Di queste, 165mila sono servite ai cittadini per prenotare il servizio di ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti, sfalci e potature; poco più di 22.500 le segnalazioni e quasi 33mila le richieste di informazione. Oltre al numero verde, hanno registrato un forte aumento i contatti tramite il portale internet che, dal luglio scorso, dà la possibilità agli utenti di scegliere anche la data del ritiro a domicilio, con più di 47mila richieste gestite.

"Sono numeri molto significativi – commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – che certificano una sempre maggior consapevolezza degli utenti sul corretto utilizzo del servizio e dei diversi canali di comunicazione messi a disposizione dalla società".

Per prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito www.seitoscana.it/ritiro-ingombranti e seguire la procedura indicata. È possibile effettuare la prenotazione anche chiamando il numero verde 800127484, gratuito sia da rete fissa che mobile, attivo con operatore dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13. Per una corretta gestione dei propri rifiuti ingombranti, i cittadini possono avvalersi anche dei centri di raccolta e delle stazioni ecologiche presenti sul territorio (per maggiori informazioni: www.seitoscana.it/centri-di-raccolta).

Interessanti anche i dati sulla raccolta differenziata (tutti i dati sono relativi al 2022 e certificato dall’Agenzia regionale recupero risorse: Nel 2022, la provincia di Grosseto fa registrare sia il comune più virtuoso dell’intero ambito territoriale della Toscana meridionale, Arcidosso al 78,48%, che quello che cresce maggiormente rispetto all’anno passato, Seggiano (51,16%, +33,35 punti rispetto al 2021). Balzo in avanti di 21 punti per Orbetello (53,90%) e per Capalbio che cresce di 17 punti rispetto al 2021 assestandosi al 42,97% e Santa Fiora che passa dal 48 al 64,33% (+16).

Si confermano virtuosi Magliano in Toscana (69,11%), Castell’Azzara (69,29%), Castel del Piano (69,61%), Gavorrano (69,62, +7,23), Massa Marittima (65,68%, +4,13) e Montieri (67,39%, +4,17). Il capoluogo Grosseto conferma il trend di crescita e registra un aumento di oltre 4 punti, attestandosi al 59,81%. Complessivamente, nel 2022, nella provincia di Grosseto (215.973 abitanti) sono state prodotte 139.001 t di rifiuti con il 55,79% di differenziata (+3,55% rispetto l’anno precedente).