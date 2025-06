L’Arcobaleno splende a Castiglione: "Orgogliosi di essere stati scelti"

CASTIGLIONEUn viaggio nella memoria collettiva di milioni di spettatori, un tributo raffinato a uno dei più grandi compositori della storia del cinema. Oggi alle 20, piazza Orto del Lilli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare "Alla scoperta di Morricone", l’omaggio sinfonico dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. L’evento, a ingresso gratuito, è uno degli appuntamenti di punta della 13ª edizione di "Arcobaleno d’estate", la rassegna promossa dalla Regione Toscana e dal quotidiano La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana e il Comune di Castiglione della Pescaia. "Alla scoperta di Morricone" non è solo un concerto: è un racconto per immagini, suoni e parole che attraversa oltre mezzo secolo di musica e di cinema. Un viaggio tra capolavori senza tempo – Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West, La leggenda del pianista sull’oceano, The Hateful Eight – e gemme meno note ma altrettanto intense, come La classe operaia va in paradiso, in una rara versione sinfonica. "Castiglione della Pescaia è orgogliosa di essere protagonista della tredicesima edizione di Arcobaleno d’estate – ha dichiarato la sindaca Elena Nappi –. Ringraziamo la Regione Toscana e La Nazione per aver scelto il nostro territorio. Omaggiare un artista straordinario come Ennio Morricone è un privilegio. Le sue musiche continuano a far sognare generazioni, e questa serata sarà un inno alla bellezza e alla cultura, non solo per il nostro borgo ma per tutta la Toscana". Con oltre 500 colonne sonore, due premi Oscar, sei nomination, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro alla carriera, Ennio Morricone ha scolpito un solco profondo nella storia della musica mondiale. Il tributo dell’Ensemble Symphony Orchestra – che vanta collaborazioni con artisti come Bocelli, Battiato, Gazzè, Sting, Sam Smith, Luis Bacalov – è un atto d’amore verso questo patrimonio immenso, che risuonerà tra le vie di uno dei borghi più suggestivi della Maremma". E così, mentre cala il sole sul litorale grossetano, la magia di Morricone torna a vivere. In un luogo dove la musica incontra il mare e la memoria, e la cultura.

Nicola Ciuffoletti