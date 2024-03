L’Ambito Amiata presente alla fiere del turismo

La neve sull’Amiata è una delle maggiori fonti di reddito per il comparto turistico (il fatturato di una stagione normale è di circa 7milioni di euro), ma in assenza di questa gli operatori cercano alternative. In molti già lo fanno, le strutture ricettive del territorio offrono ai clienti, anche in questo periodo dell’anno, attività culturali (visita dei musei) abbinate a escursioni e a degustazioni in aziende vitivinicole del territorio. C’è insomma bisogno di far capire ai turisti e potenziali tali che sull’Amiata si può venire in inverno anche se non c’è la neve. Impegnato in questa missione di comunicazione e marketing è l’Ambito Turistico Amiata che in questo inizio 2024 sta portando il Monte Amiata e le tante esperienze outdoor da fare in montagna in giro per le fiere di settore. L’Ambito turistico Amiata, che comprende 8 comuni (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Santa Fiora, Roccalbegna, Piancastagnaio, Seggiano), agli appuntamenti fieristici si trova all’interno degli spazi allestiti da Toscana Promozione Turistica. Fino a martedì gli operatori dell’Ambito amiatino saranno a Sharing Tuscany, il b2b organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra offerta regionale e domanda nazionale. La giornata, dedicata ad incontri con agenda appuntamenti, darà modo alle aziende toscane di presentarsi a circa 80 buyer italiani e ai principali operatori internazionali con uffici di rappresentanza in Italia. Da giovedì 14 a sabato 16 l’Ambito amiatino parteciperà alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, la più importante fiera B2B del Mediterraneo, un appuntamento strategico per gli operatori del settore e non solo. In contemporanea, l’Amiata sarà anche a Parigi a Destination Nature, in programma da giovedì 14 a domenica 17. Da mercoledì 20 a giovedì 22 a Firenze, in occasione di Didacta. L’Amiata è una montagna molto amata dai cicloturisti, ecco perché la trasferta bolognese in occasione della Fiera del Cicloturismo, sarà più che mai stimolante. In questo caso l’appuntamento è dal 5 al 7 aprile a Bologna. Il 18 e 19 aprile è in programma a Sestri Levante Discover Italy, Infine l’ultimo l’appuntamento di questi primi mesi dell’anno è l’Imex di Francoforte, in calendario dal 14 al 16 maggio. Questi appuntamenti sono occasioni per far conoscere l’Amiata a visitatori e potenziali tali, che vanno a cercare non solo la neve, ma altre esperienze.

