L’Alternativa critica la giunta comunale: "Decisioni senza ascoltare i cittadini"

"L’amministrazione comunale di Castiglione continua dall’inizio del suo mandato a navigare a vista, non rispettando il programma elettorale né tanto meno coinvolgendo il consiglio comunale e quindi privando all’altra metà del paese, che non li ha votati, di esprimersi". E’ quanto dicono i consiglieri di opposizione secondo le quali la giunta vorrebbe "spostare le scuole elementari e l’asilo nell’attuale sede delle scuole medie, dando l’estrema unzione al centro commerciale delle Paduline". "Un argomento del genere – dicono i consiglieri della lista L’Alternativa – meriterebbe sicuramente un’analisi approfondita, con studi, condivisioni politiche e con la cittadinanza. La dimostrazione della prepotenza di questa amministrazione è stata sicuramente l’assemblea pubblica che fu fatta a gioco ormai chiuso al centro sociale in viale Tirreno, dove l’amministrazione fu contestata da una parte dei presenti perché non coinvolti e soprattutto male informati su quelle che erano le scelte dell’amministrazione. Perché l’amministrazione non condivide con la cittadinanza una scelta, come quella dello spostamento delle scuole materne ed elementari? E vogliamo ricordare invece cosa citava il programma di Castiglione Futura-Nappi relativamente alla Crescita Demografica nelle frazioni: ’giovani coppie che potranno far crescere il capoluogo e le frazioni. Peccato che queste giovani coppie non possono far crescere i giovani cittadini, poiché anche l’unica scuola materna/elementare presente nelle frazioni, a Buriano, sembra che sia destinata ad una prossima chiusura. Se i bambini fossero stati portati alla scuola di Buriano non ci sarebbe stato bisogno di una chiusura".