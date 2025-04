Laguna, quale futuro?. Dibattito e confronto sulle scelte irrimandabili

ORBETELLOLaguna di Orbetello, quale futuro? Ormai alla vigilia della imminente stagione turistica, il futuro della laguna e il suo risanamento urgente, riportato d’attualità dall’invasione continua dei moscini, (che perdura e tanto per fare un esempio i bancomat sono inagibili per la presenza di migliaia di moscerini), sono al centro di un convegno nazionale. La conferenza- dibattito e di studio è’ in programma oggi a cominciare dalle 18, nel salone delle conferenze del Golf Hotel di Monte Argentario, in località Terra Rossa.

L’incontro pubblico è promosso dall’Associazione Argentario&Friends per discutere il futuro della Laguna di Orbetello, una risorsa naturale di inestimabile valore per il territorio. Un confronto aperto con esperti, amministratori e rappresentanti istituzionali per comprendere le cause dell’attuale e grave crisi ambientale e valutare possibili soluzioni condivise e concrete.

Il programma dei lavori prevede le relazioni di Marcello Mentini, presidete di Argentario &Friends; Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello; Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Sergio Rizzo. A seguire ci saranno gli interventi di Mauro Lenzi, biologo; David Pellegrini, Ispra; Maddalena Ottali, assessore al Turismo e Commercio del Comune di Orbetello; Chiara Orsini, assessore al Turismo e commercio del Comune di Monte Argentario; degli onorevoli Fabrizio Rossi e Valentina Grippo.

Le conclusioni sono affidate a Carlo Alberto Pratesi dell’Università di Roma 3. Si tratta di un appuntamento importante per fare il punto della situazione, e per capire che cosa esperti, parlamentari, sindaci ed amministratori, tecnici e ricercatori, tutti insieme intorno ad un tavolo potranno indicare come soluzioni urgenti per evitare che l’attuale situzione possa "precipitare", soprattutto in vista del caldo e l’estate, con conseguenti ripercussioni negative a livello economico per l’occupazione locale e gli operatori commerciali e turistici, già abbastanza preoccupati dopo mesi di crisi e calo delle presenze.

Michele Casalini