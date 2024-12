Laghetto artificiale a rischio chiusura

Qualche anno fu inaugurato a Pescina un lago artificiale dove poter praticare pesca sportiva, oggi come un fulmine a ciel sereno, sulla pagina facebook della struttura è stata annunciata la chiusura e che questa sarebbe stata programmata a partire da lunedì 23. La notizia ha preso in contropiede tutti, cittadini e Comune. I consiglieri di opposizione vogliono vederci chiaro, Gilberto Alviani (Lega) sottolinea che chiederà la convocazione di un consiglio comunale ad hoc. La strategia è quella di presentare prima un’interrogazione al sindaco. La struttura è molto importante per il territorio di Seggiano e in particolare per la frazione di Pescina anche per l’amministrazione comunale, intanto quello che emerge è che la concessione agli attuali gestori non è scaduta, è in corso di validità per diversi anni ed è per questo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Rossi attende una comunicazione ufficiale dallo staff che gestisce la struttura.