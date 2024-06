L’acqua diventa materia di studio tra i banchi

Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’acqua e soprattutto sull’utilizzo responsabile. Il Comune di Santa Fiora ha promosso in partnership con Agile Academy, la scuola di formazione di Acquedotto del Fiora Spa e Acea Gruppo, un’iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse della scuola media del territorio, sul tema fondamentale dell’educazione idrica. Per il comune di Santa Fiora: "Portare l’educazione idrica nelle scuole, infatti, è necessario – spiegano dall’amministrazione comunale amiatina – per avvicinare i cittadini del domani ai temi della cura del territorio e dell’ambiente e della tutela del bene Acqua".

Dopo questa fase di formazione frontale, il summer camp proseguirà nei giorni successivi con le visite guidate alla Sorgente, la vasca di decantazione e la Peschiera, e ieri un trekking leggero nell’itinerario 5 delle vie dell’acqua. Le Vie dell’Acqua è un progetto che aiuta a scoprire le sorgenti dell’Amiata, promuove un turismo slow e a impatto zero. È finanziato da Adf ed Acea e sostenuto dai comuni amiatini. Di sorgente in sorgente, il progetto "Le Vie dell’Acqua" consente agli abitanti del luogo e ai turisti che giungono sull’antico vulcano di scoprire luoghi incontaminati, dove "la roccia si trasforma in acqua". Partire dalle nuove generazioni per istruirle all’uso responsabile dell’acqua è un buon inizio per un mondo migliore, il fatto che lo faccia un Comune come Santa Fiora, che praticamente sorge sull’acqua è ancora più calzante.