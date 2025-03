Laboratori per bambini. Si riparte a Primavera

FOLLONICA

Nella prossima Primavera riprendono le attività dei laboratori didattici per bambini dai 3 ai 10 anni, organizzati alla biblioteca della Ghisa, il Museo Magma e la pinacoteca Civica. Iniziativa che la scorsa stagione ebbe un grande successo di pubblico ed è per questo che verrà replicata. I laboratori si svolgeranno nei giorni di sabato 8, 15, 22 e lunedì 31 marzo e mercoledì 9 e 16 aprile. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione, rivolgendosi ai contatti del Magma (0566/59027 – 338 5376002) dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19. Si può iscriversi anche mandando una e-mail a [email protected]. Alla biblioteca della Ghisa si potrà telefonare al numero 0566/59246 dal lunedì al venerdì 8-12.50 e dalle 14 alle 19 (la biblioteca rimarrà chiusa il mercoledì pomeriggio), ma anche il sabato dalle 9.15 alle 12.45. Si potrà spedire anche una email a [email protected].