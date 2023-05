"La vera storia di Giorgio Almirante" Oggi incontro all’Anpi con Davide Conti

Il direttivo della sezione Anpi "Elvio Palazzoli" ha promosso per oggi alle 17.30 al centro sociale "Ciabatti" in via de’ Barberi un’iniziativa con lo storico e giornalista de "Il Manifesto", Davide Conti, per far luce sulla vera storia di Giorgio Almirante. "È il nostro contributo – dice l’Anpi – a fare chiarezza dal punto di vista storico e politico nel dibattito, che divide la cittadinanza grossetana, sulla proposta dell’amministrazione di destra di intestare una via a Giorgio Almirante. Davide Conti è consulente dell’archivio Storico del Senato, della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980) e della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage del 28 maggio 1974). Ha pubblicato numerosi volumi sulla lotta di Liberazione dalla dittatura fascista". Ha ricostruito il processo ad che Almirante negli anni ‘70 intentò contro i direttori de L’Unità e de Il Manifesto per aver pubblicato il "manifesto della morte" di Paganico a firma di Almirante nella primavera 1944, che fu causa della strage dei minatori di Niccioleta del giugno 1944 e di tante vittime. " Auspichiamo – chiude l’Isgrec – che le autorità competenti, insieme alla Commissione Storica Regionale, ne vogliano prendere atto. Vorremo che nel corso della prossima discussione in Consiglio, se ne tenga conto".