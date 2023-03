La Ulivieri presenta il programma "Agricoltura e turismo i capisaldi"

Saletta dell’Auser nella frazione di Bagno che si dimostra decisamente stretta per ospitare l’incontro voluto dalla candidata a sindaco Stefania Ulivieri che ha voluto presentare la coalizione che l’accompagnerà verso le elezioni per il Comune di Gavorrano. Una coalizione ampia tutta a sinistra, che comprende Pd, Italia viva, Sinistra italiana, Azione, Popolari in rete, Socialisti e che sosterrà l’attuale assessore al Bilancio verso la scalata alla poltrona più importante dell’Amministrazione municipale. E le tante presenze, in rappresentanza delle forze che hanno deciso di dare una mano alla Ulivieri, confermano che ormai i giochi sono fatti e saranno le urne a dire se le carte in tavola sono state giocate bene. Ad aprire i lavori la stessa Ulivieri che si è soffermata sull’impegno verso un rilancio sociale ed economico di ridare energia al territorio. "Sulla scia di questo impegno ho deciso di vivere questa esperienza".

Dopo aver ricordato come 5 anni fa aveva deciso di mettersi in gioco (prese 170 preferenze), la candidata a sindaco si è soffermata sui nuovi interessi del territorio che si sta spostando verso l’agricoltura e gli insediamenti turistici e vuole che il Comune sia forte volano strategico in questi comparti. La stessa Ulivieri ha ricordato di aver lanciato l’appello a tutto il centrosinistra unito e la risposta è stata forte. Ha voluto ringraziare in particolare Massimo Borghi che in questa operazione ha avuto un ruolo attivo aiutandola a costruire un programma di crescita. I rappresentanti delle forze della colazione (sarà una sorta di lista civica che ancora non ha il simbolo), si sono alternati in espressioni di saluto a conferma di come in questa settimana (che qualcuno ha definito "cantiere") e la prossima prenderà corpo, con la presentazione della lista dei candidati, la volontà di scrivere il futuro per Gavorrano.

Roberto Pieralli