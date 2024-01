La Uisp in Maremma. Numeri da record: "Ma l’aspetto sociale resta fondamentale"

L’attività fisica è un’abitudine importante nella vita di tutti i giorni. E soprattutto nella nostra città, lo sport ha sempre avuto un ruolo centrale. In merito, una delle realtà più apprezzate dai grossetani è senz’altro la Uisp, l’ente che, ormai da anni , si occupa di promuovere lo sport nel nostro territorio. "Lo sport è molto importante – spiega il presidente Sergio Perugini – Ad oggi, abbiamo circa 8500 tesserati totali; grazie alle molte associazioni che collaborano con noi, molti di loro provengono dalle stesse, mentre, invece, sono 3000 i tesserati del comitato. Abbiamo, in totale, 141 associazioni affiliate che propongono varie attività che spaziano dalla ginnastica alla danza, dal tennis al pattinaggio , dall’equitazione al ciclismo e motorismo e molto altro ancora". Anche la Uisp ha le sue attività: "Noi – continua – ci dedichiamo molto al sociale. Organizziamo, infatti, corsi di attività fisica adattata , dedicati a persone appartenenti a una fascia di età più avanzata che, grazie ad un certificato erogato dal loro medico, hanno la possibilità, anche loro, di praticare un’attività utile al movimento. Proponiamo, inoltre, anche due corsi di attività dedicati alle persone disabili, dei corsi Otago e di ballo. In totale, parliamo di 56 corsi. Poi, abbiamo 40 corsi dedicati alla ginnastica, al fitness e alla salute. Avendo in gestione anche la piscina vicino allo stadio, proponiamo 18 corsi di acquagym, che si svolgono la mattina e nel tardo pomeriggio, e 33 corsi di acquaticità e nuoto baby, che si svolgono nelle ore centrali del pomeriggio. Grazie ad un accordo che abbiamo con il Comune, abbiamo circa 80 persone affette da disabilità che svolgono attività in maniera totalmente gratuita. In generale, forniamo un buon servizio e i costi dei corsi sono molto accessibili".

"In tutto, abbiamo 110 collaboratori – continua – fra cui istruttori, arbitri, giudici e amministrativi. Abbiamo, poi, tre dipendenti due full time e uno part time. Tutti insieme, riusciamo a organizzare molte altre attività fra cui le camminate della salute, comprese in cinque giornate, e 20 percorsi di trekking. Abbiamo poi un campionato di calcio a 5, composto da 27 squadre, un campionato di calcio a 8, composto da 9 squadre, un campionato di calcio a 11, composto da 17 squadre e in più abbiamo dei campionati di volley , con 17 squadre. Infine, abbiamo una terza struttura attrezzata alle attività da spiaggia, come beach tennis e beach volley, di cui abbiamo 10 corsi totali". "Organizziamo anche diverse manifestazioni – spiega –. Qualche giorno fa ne abbiamo fatta una importante relativa alla ginnastica e alla danza dove 270 atlete, dai 6 ai 20 anni, si sono esibite in uno spettacolo teatrale coreografico, svoltosi al Teatro Moderno. Abbiamo organizzato questo spettacolo per una raccolta fondi dedicata al progetto pediatrico portato avanti dalll’Abio".