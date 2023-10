La tecnologia tutela l’ambiente: "Morellino, con Sos Wine una vendemmia ottima"

La Cantina del Morellino di Scansano ha concluso la vendemmia con ottimi risultati grazie all’utilizzo del sistema di supporto decisionale Sos Wine, che ha permesso una perdita minima della produzione (2%) nonostante le difficoltà dell’annata.

Il sistema Sos Wine, implementato nel 2016 grazie alla collaborazione con l’Università della Tuscia e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha unito i dati raccolti dalle sette centraline posizionate nei vigneti dei soci della Cantina che, combinati con le previsioni meteo e con il modello di fase fenologica della vite, hanno generato 30 alert, il doppio rispetto alla media degli anni precedenti, per segnalare i momenti di potenziale criticità sui vigneti-test non trattati. Su questa base, i soci hanno ricevuto comunicazioni settimanali, in seguito alle quali hanno effettuato in media circa 8 interventi nelle aziende convenzionali.

"Posizionare i trattamenti al momento giusto permette di limitare il numero di azioni all’essenziale e di salvaguardare la produzione – spiega Alessandro Fiorini, agronomo della Cantina –. Nelle porzioni di terreno dove la peronospora non è stata trattata si è riscontrato un totale disseccamento nel 70% dei grappoli, mentre il 20% di questi è risultato parzialmente compromesso".

"La vendemmia 2023 è stata una prova di adattamento al cambiamento climatico – dichiara Sergio Bucci, direttore della Cantina –. Un risultato positivo che fa tirare un sospiro di sollievo, ma ribadisce anche l’importanza della collaborazione tra il mondo scientifico e accademico e le aziende".

"Vorrei ringraziare – conclude Benedetto Grechi, presidente della Cantina – tutti i soci per la fiducia, l’impegno e la professionalità con cui hanno seguito le indicazioni dal nostro team".