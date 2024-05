La strage di Ribolla. Quei 43 pesi sulla coscienza

Oggi a Ribolla è il giorno del ricordo, la comunità si ferma per ricordare la strage in miniera del 4 maggio 1954. Per i settanta anni dalla tragedia e per commemorare le 43 vite che l’esplosione spazzò via arriveranno anche il presidente della Regione Eugenio Giani ed il segretario generale della Cgil Maurizio Landini . Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio che verrà letto dal prefetto di Grosseto, Paola Bedi oggi inizierà con il raduno delle autorità davanti alla chiesa, nella quale verrà celebrata alle 8.45 la santa messa alla presenza del vescovo di Grosseto, alla fine della quale partirà un corteo con accompagnamento musicale della Banda filarmonica di Torniella, alla presenza delle autorità e dei gonfaloni dei Comuni che si dirigerà al monumento al minatore, dinanzi al quale, sulle note del "Silenzio" verrà posta la corona di alloro in memoria dei 43 minatori morti. Alle 10.30 inizieranno gli interventi delle autorità che prevedono un saluto e la lettura da parte del prefetto, del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed a seguire gli interventi del sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, del Segretario generale della Cgil Maurizio Landini e del presidente della Regione Eugenio Giani. Al termine degli interventi, poi, verranno consegnate le pergamene ai familiari delle vittime della tragedia mineraria ed in conclusione i presenti si sposteranno al Pozzo Camorra dove avverrà la deposizione di una seconda corona di alloro ancora sulle note del "Silenzio". Memoria storica, sociale e cultura saranno comunque protagoniste per questo mese a Ribolla, nel ricordo del 70esimo anniversario.

Gli eventi interesseranno non solo la frazione di Ribolla, ma tutto il territorio comunale con spettacoli, mostre, presentazioni di libri, convegni, itinerari culturali in tutte le altre frazioni ed il capoluogo.

Nicola Ciuffoletti