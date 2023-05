La strada "cancellata" Tensione tra due Comuni

È conosciuta come la "doganale", si tratta di un tratto di strada di 400 metri che collega Campagnatico e Cinigiano e che è fonte di attrito tra alcuni cittadini di Campagnatico e il comune di Cinigiano. I predecessori del sindaco Romina Sani avevano manutenuto la strada, dando così la possibilità agli automobilisti di percorrerla. Oggi la storia è cambiata, la vegetazione sta coprendo le carreggiate ostacolando il passaggio delle automobili. Si tratta di un’arteria di collegamento che si trova sul confine tra il comune di Cinigiano e quello di Campagnatico ma che è di interesse anche degli abitanti del comune di Scansano e Stribugliano (Comune di Arcidosso). Alcuni cittadini di Campagnatico hanno chiesto più volte al sindaco di Cinigiano i motivi del totale disinteresse e al contempo hanno raccolto una petizione. "Se continua così - commenta Danilo Guerrini, uno dei cittadini di Campagnatico che si sta battendo per l’apertura e la manutenzione di questo tratto di strada - questo collegamento tra il comune di Campagnatico e il territorio di Cinigiano sarà impraticabile, anzi di fatto già ora lo è. Da sempre i sindaci di Cinigiano si sono impegnati a tenere questo tratto di strada pulito così da consentire il transito dei mezzi". Si tratta di una strada che agevola gli abitanti che transitano tra Campagnatico e Cinigiano. "Passando da questa via - commenta Guerrini - sono circa 14 i chilometri (7 all’andata e 7 al ritorno) che separano Cinigiano da Campagnatico, in alternativa invece dobbiamo fare 40 chilometri (20 all’andata e 20 al ritorno). Abbiamo avuto un incontro con il sindaco Sani che durante il suo primo mandato si era impegnata, adesso l’impegno è venuto meno. Il sindaco dice che quel tratto di strada non è di competenza comunale. A noi questa situazione non convince - prosegue il portavoce dei cittadini - adesso stiamo cercando di capire come stanno realmente le carte". Questa strada è importante per i pendolari e fondamentale per le aziende agricole che proprio in quella zona hanno terreni. "È a servizio anche delle aziende agricole che si trovano in questo territorio e anche di tre agriturismi - conclude - . Inoltre, pensando ai pendolari, viene molto sfruttata dai lavoratori di Adf e dai pendolari che si spostano da Stribugliano e dal comune di Scansano verso le zone di Campagnatico".

Nicola Ciuffoletti