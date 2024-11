"La strada 89 richiede lavori urgenti"

Al centro del dibattito politico di Roccastrada di nuovo le condizioni delle strade che tagliano in lungo e in largo il territorio comunale. Questa volta sotto la lente di ingrandimento di Fratelli d’Italia, partito che vede i suoi rappresentanti sedersi sui banchi dell’opposizione, è la strada provinciale numero 89 denominata (Peruzzo). Questo accoglie un tragitto viario di rilevante importanza che collega le frazioni di Sassofortino e Roccatederighi, così come parte dei poderi e agriturismi situati nella dorsale del monte Sassoforte con la Maremma, fino all’innesco con la strada provinciale "Montemassi". "Tale strada - spiega Moreno Bellettini (nella foto), coordinatore del circolo di Roccastrada di Fratelli d’Italia - è transitata da un numero rilevante di automobilisti e mezzi di soccorso (autoambulanze e mezzi di Anpas Sassofortino, Misericordia di Roccatederighi e mezzi VAB) la cui sede operativa è lungo questo tragitto stradale. In questo contesto il manto stradale logoro e sconnesso necessita di tempestivi interventi di ripristino, inoltre sono del tutto assenti i delimitatori del margine stradale (paletti)". Una strada che crea notevoli disagi a chi la percorre. "Una condizione -incalza Bellettini - genera notevoli disagi agli automobilisti e ai pazienti trasportati con i mezzi di soccorso, soprattutto per chi percorre la strada di notte in condizioni meteorologiche avverse. Bellettini poi conclude: "auspico – dice - un intervento celere e risolutivo da parte della Provincia a guida Francesco Limatola nonché sindaco di Roccastrada". Dalla Maremma all’Amiata passando appunto dalle Colline Metallifere, le strade rappresentano una priorità nel dibattito politico locale, alla provincia si chiede uno sforzo maggiore per rimediare alle situazioni più disastrate.