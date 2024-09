La stagione turistica: "Soddisfatti, gran lavoro"

Un’estate positiva per le prenotazioni al Golfo del Sole. La struttura del Golfo del Sole, Hotel & Holiday Resort, in località Pratoranieri a Follonica fa parte del gruppo svizzero Reka, leader internazionale nel settore ricettivo, che ogni anno accoglie migliaia di turisti provenienti per gran parte dalla Svizzera. Ed è proprio la notorietà del gruppo svizzero assieme alle attività di marketing e promozione da loro promosse a garantire un flusso turistico sempre positivo durante la stagione, da aprile al 20 ottobre.

"La stagione per la nostra struttura è stata molto positiva – spiega il Direttore del Golfo del Sole, Paulo Vasco –. Abbiamo registrato solamente un 5% in meno di pernottamenti nel mese di agosto. Per il resto abbiamo avuto un’ottima occupazione generale. Siamo sulla linea dello scorso anno. Il lavoro di marketing e di promozione sui social che facciamo è essenziale per portare questi risultati. Abbiamo poi una spalla essenziale in Reka, la nostra casa madre, che porta tanti turisti svizzeri. Il 65% di prenotazioni sono svizzeri, 30% italiani e pochi austriaci o tedeschi".

Si concentra su come il Comune di Follonica potrebbe promuovere la città a livello turistico. "Tutti gli anni portiamo al Comune di Follonica circa 150mila euro di tasse di soggiorno – prosegue –. Il Comune deve promuovere la zona per portare un flusso sempre maggiore di turismo. Da 7 anni che sono qua non si è mai mosso niente da questo punto di vista. La promozione della città viene svolta solo a livello teorico. Per vedere i reali risultati dovrebbe essere presente un professionista e responsabile del settore turistico che con libertà e un budget da rispettare può fare un ottimo lavoro. Queste figure avrebbero anche i giusti contatti all’estero per promuovere la nostra destinazione. Adesso c’è una nuova amministrazione, speriamo di vedere nuove idee sotto questo punto".

Conclude sui problemi a livello operativo della città. "Follonica deve prepararsi nei giusti tempi – termina Paulo Vasco – per ospitare i turisti come meritano. Le infrastrutture stradali, di pulizia e smaltimento rifiuti devono essere organizzate prima. Un turista che vede certe problematiche può decidere di non tornare più e questo non giova alla reale bellezza della città. È importante poi fare trovare la spiaggia pronta. I lavori vengono sempre avviati a giugno, ma è troppo tardi".

Viola Bertaccini