La sostenibilità

La rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi, in diretta su Tv9 alle 21.25, oggi sarà dedicata stasera all’economia differenziata.

Grazie alla sostenibilità sono caduti tutti gli steccati: non più e soltanto agricoltura e turismo come scelte del territorio, insieme ad artigianato e commercio, ma anche le parole industria o chimica non sono più da ritenere "parolacce".

Arrivano insomma i grandi investitori e anche nuove idee di sviluppo. Forse non è fondamentale riaprire le miniere, ci sono già attività che hanno sostituito quella importante economia che ha caratterizzato il secondo dopoguerra e anche la nostra storia più lontana.

Giancarlo Capecchi avrà come ospiti Antonio Capone (nella foto), direttore generale di Assoindustria Toscana Sud, Stefano D’Errico, imprenditore ed editore di Tv9, Marco De Santis, esperto di formazione.

Attraverso i loro interventi si cercherà di capire quale potrà essere il futuro della Maremma, anche in un futuro a breve termine.