"La sinistra? Finti amici"

Manca un mese e mezzo alla chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e decidere la composizione del Consiglio comunale che governerà per i prossimi cinque anni il Comune ma certo le acque, alla luce delle recenti scelte fatte dai partiti pronti a scendere in lizza, scatenano forti reazioni.

E dal centrodestra, che vede Andrea Maule (nella foto) guidare la coalizione all’attacco della poltrona di sindaco arrivano pesanti bordate contro la sinistra ed in particolare contro l’ex sindaco Massimo Borghi.

"La sinistra gavorranese può girarla come vuole fino a voler convicere gli altri che gli asini volino – dice Maule –, ma di certo non potrà insultare la nostra intelligenza facendoci credere che quella tra Borghi e il Pd sia un’alleanza sincera, pensata nell’esclusivo interesse dei cittadini. Si sono fatti la guerra per oltre 13 anni, hanno fatto subire a Gavorrano e alle sue frazioni lunghi mesi di immobilismo e oggi, di punto in bianco, sono diventati tutti amici? Pensano davvero che siamo così sprovveduti? E’ chiaro come il sole che, dietro questa farsa, si nasconde la loro vera priorità. Quella cioè di non perdere il potere che mantengono da decenni. E questo anche a costo di amministrare il comune senza avere uno straccio di idea o di proposta valida su come governarlo".

Roberto Pieralli