La sfida del resort: "Golfo del Sole? Non solo un Villaggio svizzero"

Evento di inizio stagione al Golfo del Sole, e nell’occasione il direttore Paulo Vasco ha svelato le aspettative per la stagione turistica ormai imminente. Il Golfo del Sole è una struttura turistica amministrata dalla compagnia svizzera Reka, che accoglie un gran numero di turisti ogni anno. "Noi speriamo che la stagione possa essere come quella dello scorso anno – esordisce il direttore della struttura –. La mia speranza è di potere ampliare il numero di persone locali che si recano qua da noi. L’anno scorso abbiamo contato circa il 30% di follonichesi e grossetani al nostro ristorante, quest’anno speriamo di fare ancora meglio. Noi vogliamo puntare ogni anno di più sulle persone della Maremma, perché soltanto insieme formiamo una squadra vincente". Prosegue concentrandosi sugli investimenti e ricordando ciò che offre la struttura: "Ogni anno a fine stagione investiamo 5 milioni – afferma Paulo Vasco – per rinnovare le zone del resort che più hanno bisogno. Per questa stagione abbiamo puntato sulla piattaforma per fare aperitivi e sulla qualità delle tapas offerte, mandando un nostro cuoco in Portogallo per affinare la sua tecnica".

"Il nostro ristorante La Duna offre specialità di pesce – prosegue – e dal mercoledì al venerdì organizziamo un aperitivo a base di crudo o tapas con musica dal vivo. Quest’anno abbiamo aggiunto alla nostra proposta anche la possibilità di fare un brunch dalle 9 alle 11.30. Abbiamo poi una trattoria dove offriamo specialità toscane e pasta fatta in casa, e una piazzetta dove mettiamo in scena degli spettacoli per i bambini e le famiglie. Infondo al nostro resort abbiamo inaugurato da pochi anni un cocktail bar, il Tony’s Beach Bar, che riaprirà i battenti il 14 giugno. È uno spazio adibito ai giovani dove spesso suonano dj in collaborazione con la discoteca Tartana". Paolo Vasco chiude insistendo su un aspetto che gli sta particolarmente a cuore: "Il nostro resort è sempre stato conosciuto come il ‘Villaggio svizzero‘, ma io mi sto battendo per cambiare questa tendenza. Noi accogliamo svizzeri, ma non solo. Da 2 anni stiamo accogliendo sempre più persone da Firenze, Siena, Grosseto e Piombino. Abbiamo a una coppia di Follonica che viene a soggiornare da noi per due settimane durante la stagione. Spero che tra 10 anni si sarà persa questa denominazione e sarà ricordato come "Villaggio Maremma".

Viola Bertaccini