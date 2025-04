La ’Settimana della Liberazione’. Le iniziative dell’Anpi in città per celebrare la festa del 25 Aprile

Per la festa più importante del calendario civile italiano, il 25 aprile, la Liberazione, l’impegno della Sezione dedicata a Carla Nespolo, amata presidente nazionale e prima donna a guidare l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, riprende come sempre con il gazebo informativo attivo in piazza Dante Alighieri a Grosseto gazebo informativo in piazza Dante Alighieri oggi, dalle ore 9.30 alle 12.30, e domani dalle 16 alle 19. Grazie alla disponibilità ed alla presenza dei volontari Anpi sarà inoltre possibile sottoscrivere o rinnovare il tesseramento annuale. "Anche questa volta l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia è fortemente impegnata ad ampliare la festa del 25 aprile trasformandola in una vera e propria ’Settimana della Liberazione’ in grado di sollecitare trasversalmente le cittadine ed i cittadini di ogni generazione ad avvicinarsi, con curiosità ed anche attenzione, alla storia della Resistenza ed al portato valoriale ad essa collegata — racconta Daniela Castiglione, presidente della Sezione Carla Nespolo — per noi antifascisti anche per questo è importante celebrare in piazza la Liberazione, insieme alla popolazione ed alle istituzioni, poiché essa rappresenta l’anticamera del 2 Giugno del 1946, atto di nascita della nostra Repubblica figlia della Resistenza all’oppressione nazifascista costata la vita a tante donne e tanti uomini di ogni provenienza ed estrazione che lottarono per la pace, la libertà e la democrazia. La Liberazione è infatti festa di popolo". Immancabile, oltre alle giornate di gazebo in piazza Dante Alighieri, la consueta partecipazione al Festival Resistente con il gazebo della Sezione ’Carla Nespolo’ allestito tutti i giorni, dal 24 al 26 aprile, sulle mura medicee nella zona del cinghialino presso il Bastione Molino a Vento per dare la possibilità alle cittadine ed ai cittadini di incontrare i volontari dell’associazione e di iscriversi, oppure rinnovare, la propria adesione annuale all’Anpi. Contemporaneamente all’occasione del tesseramento sarà anche possibile confrontarsi e richiedere informazioni sui referendum abrogativi che saranno posti in votazione domenica 8 e lunedì 9 giugno, 5 quesiti referendari che hanno come oggetto le modifiche alla legge sull’acquisizione della cittadinanza per stranieri e la modifica di alcune norme in tema di lavoro.