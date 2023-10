La Scuola Vela di Cala Galera è tra le migliori d’Italia

La Scuola Vela del Cnva di Cala Galera tra le migliori d’Italia. Sul sito della Federazione Italiana Vela è uscita la classifica delle migliori scuole a livello nazionale: quella del Circolo Nautico e della Vela dell’Argentario a Cala Galera si è classificata 49esimo posto su 700, mentre nel 2022 era 358esima. Il merito va riconosciuto allo staff del Circolo che è riuscito a organizzare una scuola sia estiva ma anche invernale e ad appassionare al mondo della vela sia ragazzi che adulti. "Ha svolto anche corsi gratuiti per gli studenti dei quattro Istituti superiori di Monte Argentario, Orbetello e Albinia – racconta il comandante Daniele Busetto di Artemare –. La scuola di vela è anche scuola di vita, fa comprendere l’importanza dell’organizzazione, insegna a collaborare con gli altri, allena la concentrazione e la pazienza, migliora la fiducia in se stessi e fa aumentare il senso di responsabilità, fa benissimo alla salute e fa vivere splendide avventure. E si diventa campioni poi nell’attività agonistica del Cnva, come la recente grande impresa del giovane Gabriele Lizzulli che nella classe Open Skiff, dopo il 14° posto conquistato al Campionato Mondiale disputato nel mese di luglio a Rimini, si è classificato ottavo a livello nazionale su 62 atleti con diritto di partecipazione alla Coppa dei Campioni in programma a Santa Marinella il 21 e 22 ottobre, dove sfiderà i migliori atleti d’Italia".