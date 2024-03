La scelta del centrosinistra. Irene Marconi si candida a sindaca

Si scoprono le carte, in vista delle amministrative di giugno ,ed Irene Marconi ieri al Bike Garage, in pieno centro storico, ha presentato la propria candidatura a sindaco della città e guiderà la lista del Centrosinistra. Irene Marconi, 42 anni, laureata in psicologia, attualmente assessore alla Cultura, ha voluto presentarsi agli elettori in un contesto importante e storico come gli ambienti di questa attività nata da poco tempo e che ha già una valenza nel tessuto economico cittadino. Presenti, fra gli altri oltre al sindaco uscente Marcello Giuntini pure l’ex sindaco Lidia Bai e Luca Sani insieme ai rappresentanti di altri partiti che potrebbero trovare punti di incontro, come ha accennato la Marconi, per la costruzione insieme di obiettivi di condivisione. "La mia candidatura a sindaco di Massa Marittima – ha detto Irene Marconi – è maturata nel corso dei cinque anni di esperienza amministrativa appena trascorsi nella giunta di Marcello Giuntini per la coalizione ‘Massa Avanti Insieme’, di cui attualmente fanno parte il Partito Democratico i Socialisti e Sinistra Italiana, ed è sostenuta sia dal gruppo consiliare e dalla giunta uscente, che da un gruppo di persone, tra cui alcuni giovani, attivamente impegnati, a vario titolo, nella vita associativa e sociale della città". E proprio uno di questi, Unico Messicani, ha aperto il pomeriggio presentando la candidata. "Durante questo mandato amministrativo – ha proseguito la Marconi – la giunta si è trovata in primo luogo ad affrontare la gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid e, successivamente, a gestire la ripartenza, con importanti sfide progettuali come quelle del Pnrr. Queste complesse sollecitazioni ci hanno ispirato e invogliato a dare alla città un modello amministrativo nuovo, vicino al cittadino e attento alla programmazione, che favorisca lo sviluppo complessivo della città e del territorio comunale. Le nostre idee in parte nascono dal progetto ‘Verso Massa 2025’". Tanti gli argomenti toccati dalla Marconi non ultimo quello di poter istituire in città, corsi post diploma superiore che possano aprire a nuove opportunità di lavoro. Fra le idee quella di spingere per promuovere il territorio ed attrarre investitori. Insomma, una analisi a tutto tondo che non ha tralasciato sfide progettuali per la crescita e lo sviluppo della città. Marcello Giuntini ha detto di non prevedere ruoli amministrativi ma se sarà necessario darà una mano.

Roberto Pieralli