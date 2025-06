La Resistenza raccontata da Colombini

’Storia internazionale della Resistenza italiana’ è il titolo del libro di Chiara Colombini (nella foto) e Carlo Greppi che sarà presentato oggi alle 18 nel giardino dell’Isgrec, nella ’Cittadella dello studente’, attraverso un dialogo fra Colombini e Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec.

Il testo si compone di otto saggi sulla fitta presenza di combattenti non italiani nella nostra Resistenza: ex combattenti delle Brigate internazionali in Spagna, i protagonisti delle Resistenze anticoloniali in Africa, in Etiopia e in Libia, i resistenti antifascisti nelle terre jugoslave invase dall’esercito italiano e poi coloro che dopo l’8 settembre scelgono di unirsi alle prime formazioni partigiane in Italia (gli anglo-americani prigionieri dell’esercito italiano, i numerosi soldati della Wehrmacht, disertori o prigionieri, arrivati in Italia con i reparti di appartenenza e decisi a combattere il nazismo anche in nome della liberazione della propria patria; i partigiani appartenenti a due popoli tradizionalmente considerati stranieri nei paesi in cui vivono: le vicende di alcuni combattenti ebrei non italiani nelle valli del cuneense, la partecipazione quasi sconosciuta di rom e sinti).

