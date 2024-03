"La raccolta differenziata al 60 per cento"

Il territorio lagunare raggiunge un obiettivo importantissimo per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti che, nel 2023, arriva a toccare quota 60%.

"Nel 2023 la raccolta differenziata del Comune di Orbetello ha raggiunto l’importante quota del 60% – conferma l’assessore con delega ad ambiente e rifiuti, Luca Minucci –. Questo grazie al lavoro dell’ufficio ambiente che ha aggiunto al dato del gestore Sei Toscana quello dei rifiuti in convenzione, che i privati smaltiscono direttamente attraverso proprie convenzioni".

"Ci teniamo a ricordare – sottolinea ancora l’assessore all’Ambiente – l’importanza della presentazione dei formulari di smaltimento che generano, oltre all’aumento del dato di raccolta differenziata, anche un effetto positivo sulla tariffa dell’azienda che presenta tali documenti e che, così facendo, beneficia di sconti sulla Tari. Questa è una pratica positiva che ci auguriamo si consolidi ulteriormente in quanto, oltre a fare bene all’ambiente, genera risparmio per le imprese".

Un dato molto positivo, secondo l’amministrazione comunale, che ringrazia i cittadini per l’impegno profuso in una gestione attenta e consapevole dei rifiuti. "Grazie ai cittadini ed al lavoro messo in campo in questi anni il nostro Comune sta raggiungendo risultati molto rilevanti, particolarmente positivi se si pensa che, fino al 2016, Orbetello era uno dei fanalini di coda per percentuali di diffenziata, siamo infatti passati dal 13,82% al 60%. Orbetello oggi si conferma uno dei Comuni più virtuosi e lo sarà ancora di più una volta completata l’area di raccolta in località Le Topaie".

Michele Casalini