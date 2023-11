"La Que Sabe". Arte e meditazione nel borgo di Salaiola

Si chiama "La Que Sabe" e si traduce con "Colei che sa" cioè, l’anziana, la signora. È proprio "La Que Sabe" il nome scelto per il laboratorio che le associazioni Chicchi d’Arte e L’Aquilaia propongono per domenica 26 novembre dalle 10 alle 17.30 a Salaiola, frazione di Arcidosso. Il paese amiatino, primo borgo naturalistico d’Italia, è aperto a nuove attività accogliendo positivamente le nuove esperienze che giungono dall’esterno. La collaborazione tra le due associazioni intende portare sull’Amiata il percorso nato da una ricerca prevalentemente sensoriale, corporea e creativa che si ispira ai simboli, alle immagini ed alle riflessioni del libro "Donne che corrono coi lupi" di Clarissa Pinkola Estés, in cui l’autrice raccoglie la sua esperienza di analista e ricercatrice in etnologia e psicologia clinica. Avvalendosi delle fiabe dell’iconico romanzo della Estès, le arteterapeute guideranno i partecipanti, attraverso la danza creativa, la musica, la scrittura ed il focusing, a sviluppare la capacità di far emergere gli archetipi. Ci sono rimasti pochi giorni per iscriversi. Ci si può prenotare entro mercoledì e lo si può fare contattando due numeri di telefono, o il 3471301529 oppure il 3397850334.

Il laboratorio si svolgerà nella sede dell’associazione di promozione sociale L’Aquilaia in piazza Monte Labbro, nella frazione di Salaiola, e anche da Monticello Amiata. L’associazione l’Aquilaia, che prende il nome dal monte che domina il paese, è una realtà molto attività sul territorio amiatino. Ogni anno organizza anche la Festa della Luna, la Festa della Poesia e tiene corsi e seminari nell’ambito del Benessere Olistico.