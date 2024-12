La proposta di Rossi (FdI): "Forze dell’ordine da tutelare. Commissariato a Follonica"

"Servono più tutele per le forze dell’ordine e di polizia. I nostri uomini e donne in uniforme che giornalmente fanno opera di prevenzione e garantiscono la sicurezza di tutti i cittadini hanno bisogno di sostegno da parte di tutte le forze politiche, nessuna esclusa". A dirlo è il deputato grossetano Fabrizio Rossi, che qualche giorno fa è stato relatore al convegno organizzato alla Questura di Grosseto dal tema: "Sicurezza e tutele delle Forze di polizia", al quale era presente il sottosegretario al Ministero degli Interni, onorevole Nicola Molteni. "E’ da sempre importante il ruolo che rivestono le forze dell’ordine sul nostro territorio nell’opera di prevenzione e sicurezza. Un territorio come quello della provincia di Grosseto tra i più vasti d’Italia che necessita di un maggiore rafforzamento come ormai diciamo da qualche anno. Per questo ho chiesto al sottosegretario Molteni, l’avvio dell’iter per l’istituzione di un Commissariato di Polizia nella città di Follonica: la seconda cittadina per numero di abitanti della provincia di Grosseto". "Importante è stato lo sforzo profuso dal governo Meloni in questi due anni alla guida del Paese, con oltre 29mila nuove assunzioni nelle forze di Polizia, non ultime le 12 in arrivo a breve alla questura di Grosseto. Ma molto altro è stato fatto le nostre forze dell’ordine: dai fondi per il rafforzamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture con lo stanziamento 20 milioni per il 2024, di 40 milioni per il 2025, di 50 milioni per il 2026 e 60 milioni per gli anni 2027 e 2028 per un totale di 120 milioni per il triennio 2029-2031". "Come sempre – chiude l’onorevole Fabrizio Rossi – Fratelli d’Italia sarà al fianco e sosterrà senza se e senza ma le nostre forze dell’ordine e di Polizia, nella lotta alla criminalità e nel sostegno a cittadini e imprese".