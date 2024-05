La Proloco annuncia i primi eventi

Il nuovo consiglio della Proloco ha importanti progetti in mente per riportare un’ondata di vitalità alla città. L’associazione ha la sua nuova sede in piazza del Popolo 3, un punto strategico della città frequentato da cittadini e turisti. "L’obiettivo del nuovo consiglio – parla il presidente Alessandro Biagioni (nella foto) – è dare nuova vita alla città e al territorio, organizzando eventi che possano animare e promuovere Follonica. Abbiamo già stretto collaborazioni con i carabinieri della biodiversità, con il Comitato del Carnevale e con il Maremma Corse. Vogliamo poi proseguire stringendo altre collaborazioni con varie associazioni tra cui la scuola di musica, le scuole di ballo e il Comune stesso. Ci impegneremo a fare programmazione e organizzare più eventi possibile per portare alla città quello che è mancato finora ad oggi". Biagioni anticipa alcuni eventi. "Il 2 giugno nel giardino dell’Ex Casello Idraulico ci sarà il primo evento – spiega – un concorso canoro al quale tutti i cittadini appassionati di canto potranno partecipare. A seguire l’8 giugno ci sarà un mercatino. Ogni nostra iniziativa è aperta a tutti, con l’unica condizione di tesserarsi alla Proloco. Il tesseramento costa 15 euro all’anno e oltre a garantire la possibilità di partecipare attivamente a tutti gli eventi, consente di avere degli sconti con gli esercizi convenzionati all’associazione. I soci potranno godere di sconti e vantaggi al ristorante pizzeria La Lanterna, alla gelateria Sogni Golosi, ai ristoranti La Duna e La Trattoria e al noleggio autofficina Iacopo Ricceri. Ad oggi, dopo 20 giorni dall’inizio effettivo dei lavori del nuovo consiglio, contiamo già 65 tesserati. Ci impegniamo nella speranza di dare un’importante spinta alla città e ci auspichiamo di accogliere come nostri soci sempre più follonichesi".

Viola Bertaccini