La prevenzione grazie alla solidarietà Colposcopio donato da "Insieme in Rosa"

L’associazione "Insieme in Rosa" ha donato al Centro screening ginecologico prevenzione oncologica del Misericordia di Grosseto un colposcopio. Si tratta di un macchinario del valore di 19mila 800 euro che servirà per la diagnostica dei tumori del collo dell’utero in particolare ma, più in generale, anche del basso tratto genitale. "Il colposcopio servirà per lo screening dei tumori ginecologici– ha detto Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – Uno strumento che darà una grossa mano al Centro screening: il colposcopio è infatti necessario per la diagnosi accurata dei tumori e per la programmazione degli interventi". "Dobbiamo essere grati all’associazione Insieme in Rosa perché è uno strumento importante per una diagnosi accurata e per la programmazione degli interventi dei tumori del collo dell’utero in particolare o comunque del tratto genitale che può comprendere anche vagina, vulva, tante patologie. – ha aggiunto la dottoressa Laura Rossi, ginecologa - Oggi noi sappiamo che è emergente la patologia da papilloma virus e queste patologie citologiche e istologiche sono tutte correlabili al papilloma virus". Una collaborazione, quella fra gli ospedali della provincia e Insieme in Rosa, ormai diventata proficua. "Possiamo dire che abbiamo un appuntamento periodico con Insieme in Rosa che, grazie alle raccolte fondi, riesce a donarci, praticamente quasi ogni mese, uno strumento messo a disposizione di tutti gli stessi cittadini che donano per la prevenzione, la cura, la diagnosi delle patologie - aggiunge il dottor Michele Dentamaro, direttore del Misericordia - Strumenti che ci permettono di migliorare quello che è il percorso di cura".